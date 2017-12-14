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Замглавы аграрного комитета ВР рассказал, как нардепы "подковёрно" внесли изменения в Налоговый кодекс

Замглавы аграрного комитета ВР рассказал, как нардепы "подковёрно" внесли изменения в Налоговый кодекс

Киев  •  УНН

 • 12534 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. При принятии поправок в Налоговый кодекс Украины 7 декабря было нарушено ряд регламентных норм. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, народный депутат Александр Бакуменко.

Речь идет в частности о правке №180, которойм предусмотрена отмена бюджетного возмещения НДС при экспорте технических культур: сои, рапса и подсолнечника.

"Во-первых, речь идет о нарушении статьи 116 Регламента ВР. В первом чтении эта поправка (№180 - ред.) не была поддержана большинством народных депутатов Украины, де-факто она была отклонена.

Однако, перед голосованием за принятие изменений в Налоговый кодекс в целом глава налогового комитета повторно объявила и попросила поддержать ряд поправок, предварительно отклоненных народными депутатами Украины. Среди названных поправок была и поправка №180, без детализации ее содержания. Таким образом, "подковёрно", нарушая регламент, правка была принята, а нардепы были введены в заблуждение", - рассказал А.Бакуменко.

Принят ВР главный налоговый документ еще не подписан спикером парламента. Следовательно, у нардепов есть меньше недели, чтобы отстоять права аграриев, сказал А.Бакуменко.

"На следующей неделе в ВР мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить убытков аграриев, которые занимаются производством масличных культур. Я убежден, что нарушения регламента не должно быть", - сказал он.

Напомним, возмущены аграрии готовят протесты.

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