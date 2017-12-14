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Заступник голови аграрного комітету ВР розповів, як нардепи "підкилимно" внесли зміни до Податкового кодексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Під час ухвалення правок до Податкового кодексу України 7 грудня була порушена низка регламентних норм. Про це у ексклюзивному коментарі УНН сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат Олександр Бакуменко.

Йдеться зокрема про правку №180, якою передбачено скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті технічних культур: сої, ріпаку та соняшнику.

"По-перше, йдеться про порушення статті 116 Регламенту ВР. У першому читанні ця поправка (№180 - ред.) не була підтримана більшістю народних депутатів України, де-факто вона була відхилена.

Однак, перед голосуванням за прийняття змін до Податкового кодексу в цілому голова податкового комітету повторно оголосила і попросила підтримати низку поправок, попередньо відхилених народними депутатами України. Серед названих поправок була і поправка №180, без деталізації її змісту. Таким чином, "підкилимно", порушуючи регламент, правка була прийнята, а нардепи були введені в оману", - розповів О.Бакуменко.

Прийнятий ВР головний податковий документ ще не підписаний спікером парламенту. Відтак, у нардепів є менше тижня, аби відстояти права аграріїв, сказав О.Бакуменко.

"Наступного тижня у ВР ми докладемо максимум зусиль, аби не допустити збитків аграріїв, які займаються виробництвом олійних культур. Я переконаний, що порушення регламенту не має бути", - сказав він.

Нагадаємо, обурені аграрії готують протести

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