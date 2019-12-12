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Застрахуй дом и здоровье: чиновница НБУ Рожкова заявила о смс-угрозах

Застрахуй дом и здоровье: чиновница НБУ Рожкова заявила о смс-угрозах

Киев  •  УНН

 • 21982 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что получает смс с угрозами. Об этом она написала на своей странице в Facebook передает УНН.

"Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезду на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто. А вчера, в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - говорится в сообщении.

По ее словам, эти угрозы она воспринимает как реальные и связанные с исполнением обязанностей первого заместителя председателя НБУ.

"Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности Первого заместителя Председателя НБУ. Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", - добавляет она.

Рожкова добавила, что такими действиями невозможно "откатить" реформу финансового сектора.

"Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается. Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства. И вот вам небольшой тизер нашей работы в этом направлении", - отметила она.

Ранее в НБУ сделали заявление о влиянии митингов на переговоры с МВФ.

Добавим, что в ноябре СМИ сообщали, что Генпрокуратура подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой.

Однако в Генеральной прокуратуре Украины опровергли информацию относительно подозрений бывшему председателю Национального банка Украины и первой замглавы НБУ, а именно Валерии Гонтаревой и Екатерине Рожковой.

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