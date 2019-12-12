Застрахуй будинок та здоров’я: чиновниця НБУ Рожкова заявила про смс-погрози
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що отримує смс з погрозами. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook передає УНН.
“Тиск на мене та нашу команду посилюється. Три дні поспіль зранку „мітингувальники“ біля дому намагаються перешкоджати моєму виїзду на роботу. Доводиться викликати поліцію та їхати на поліцейському авто. А вчора, о 17:19 з невідомого номера на свій мобільний я отримала СМС з погрозами. Після цього ввечері приїхала поліція із саперами, бо отримали повідомлення про замінування сусідського будинку. Воно виявилось хибним, але, здається, той, хто повідомляв про нього, просто помилився адресою”, — сказано у повідомленні.
За її словами, ці погрози вона сприймає як реальні та пов’язані з виконання обов’язків першого заступника голови НБУ.
“Ці погрози я сприймаю як реальні, пов’язані з виконанням мною службових обов’язків на посаді Першого заступника Голови НБУ. Враховуючи мітинги під стінами НБУ, під будинками, в яких проживаю я та Яків Смолій, постійні образливі виклики на нашу адресу та на адресу наших колег з боку „мітингувальників“, вчора я звернулась з відповідною заявою до правоохоронних органів. Терор, на жаль, продовжується”, — додає вона.
Рожкова додала, що такими діями неможливо “відкатити” реформу фінансового сектору.
“Але якщо хтось думає, що у такий спосіб можна змусити нас „відкатити“ реформу фінансового сектору та зупинити налагоджену роботу НБУ, то він дуже помиляється. Попри тиск, позиція НБУ незмінна — колишні власники банків мають нести відповідальність за виведення коштів та доведення банків до банкрутства. І ось вам невеличкий тизер нашої роботи у цьому напрямку”, — зазначила вона.
Раніше у НБУ зробили заяву щодо впливу мітингів на переговори з МВФ.
Додамо, що у листопаді ЗМІ повідомляли, що Генпрокуратура підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій.
Проте у Генеральній прокуратурі України спростували інформацію щодо підозр колишній голові Національного банку України та першій заступниці голови НБУ, а саме Валерії Гонтаревій та Катерині Рожковій.