У НБУ зробили заяву щодо впливу мітингів на переговори з МВФ

“Ми сьогодні випустили спільну заяву правління про те, що протягом останніх декількох тижнів під стінами Національного банку відбуваються проплачені акції з метою дискредитації діяльності правління Національного банку, з метою приниження гідності членів правління... Ми чітко розуміємо, що це — спланована акція, проплачена колишніми власниками банків, які виведені з ринку, особливо ми звертаємо увагу, і ми розуміємо, що цей захід проплачено Коломойським Ігорем Валерійовичем, одним з колишніх власників „ПриватБанку“ з метою дестабілізації роботи Нацбанку, створення шуму навколо незалежної інституції”, — сказав Смолій.

З його слів, НБУ є, був і залишається незалежним Національним банком, і буде проводити свою політику для зменшення рівня інфляції, встановлення цінової стабільності, відновлення кредитування, зростання економіки і добробуту населення.

“Стосовно того, чи впливають акції під стінами Нацбанку на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, я можу сказати, що спроба мітингарів, організаторів цих мітингів і ті висловлювання, які сьогодні є, як раз полягають в тому, щоб не відбулось продовження співпраці з МВФ. Тому що МВФ в координації з урядом, з Національним банком, з Президентом вимагає, щоб власники колишні банків повернули кошти, які були виведені, то безумовно замовники цього не хочуть, і вони будуть всіляко намагатись, щоб програма з МВФ не відбулась. Але переговори у нас продовжуються, і ми сподіваємось на успішне завершення цієї процедури”, — додав він.

Нагадаємо, раніше 27 листопада в НБУ заявили, що Коломойський через Дубінського здійснює тиск на Нацбанк.