Звернення Нацбанку: Коломойський через Дубінського здійснює тиск на НБУ

За переконанням представників Нацбанку, кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушками".

"Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд дол. США, виведених із ПриватБанку до націоналізації. Водночас держава – Президент, Уряд, Національний банк – об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті", - йдеться у зверненні.

У НБУ переконані, що мета атаки – створити керований інформаційний хаос для дискредитації НБУ і уникнення відповідальності та необхідності повертати державі виведені з ПриватБанку кошти, а також завадити співпраці України з міжнародними партнерами та насамперед МВФ, "який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків повинні повернути державі кошти".

Також у зверненні йдеться про те, що така кампанія має яскраво виражений замовний характер, замовником якої є саме Ігор Коломойський, про що "говорять низка фактів".

Зокрема, НБУ підозрює у недоброчесності одного із "організаторів" мітингів - громадську організацію "Стоп корупції". Також, за переконанням відомства, участь працівників "Нікопольського заводу феросплавів" та інших підконтрольних Ігорю Коломойському підприємств у мітингах свідчить про прямий зв'язок олігарха з такою кампанією.

Також у публічній площині, як повідомили у НБУ, дискредитація здійснюється через колишнього журналіста, нині депутата фракції "Слуга народу" - Олександра Дубінського.

"Атака реалізується через головного "виконавця" – депутата Олександра Дубінського, фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором олігарха Коломойського. Негатив та наклеп, вимоги та очікування "тієї" сторони озвучуються за допомогою його або пов’язаних із ним інформаційних ресурсів", - зазначили у заяві.

У НБУ підмітили, що тиск на центральний банк є неприпустимим у правовій та цивілізованій державі, що загрожує "налагодженій роботі регулятора та безпеці співробітників".

НБУ повідомляє також про те, що у регуляторі вже звернулися до правоохоронних органів.

Як повідомлялося раніше, Коломойський переконаний, у МВФ вже знають, що ПриватБанк буде повернуто йому найближчим часом.