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Обращение Нацбанка: Коломойский через Дубинского осуществляет давление на НБУ

Обращение Нацбанка: Коломойский через Дубинского осуществляет давление на НБУ

Киев  •  УНН

 • 15606 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Национальный банк Украины опубликовал обращение от имени правления учреждения, в котором указывается о нескольконедельной антикампании против НБУ "в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ". Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

По убеждению представителей Нацбанка, несколько недель продолжается сфокусированая атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушками".

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долл. США, выведенных из ПриватБанка к национализации. В то же время государство - Президент, Правительство, Национальный банк - объединенные единой позицией, что средства должны быть возвращены", - говорится в обращении.

В НБУ уверены, что цель атаки - создать управляемый информационный хаос для дискредитации НБУ во избежания ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства, а также помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и прежде всего с МВФ, "который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства".

Также в обращении говорится, что такая кампания имеет ярко выраженный заказной характер, заказчиком которой является именно Игорь Коломойский, о чем "говорят ряд фактов".

В частности, НБУ подозревает в недоброчесности одного из "организаторов" митингов - общественную организацию "Стоп коррупции". Также, по убеждению ведомства, участие работников "Никопольского завода ферросплавов" и других подконтрольных Игорю Коломойскому предприятий в митингах свидетельствует о прямой связи олигарха с такой кампанией.

Также в публичной плоскости, как сообщили в НБУ, дискредитация осуществляется через бывшего журналиста, ныне депутата фракции от "Слуга народа" - Александра Дубинского.

"Атака реализуется через главного "исполнителя" - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского. Негатив и клевету, требования и ожидания "той" стороны озвучиваются с помощью его или связанных с ним информационных ресурсов", - отметили в заявлении.

В НБУ подметили, что давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве, что грозит "налаженной работе регулятора и безопасности сотрудников".

НБУ сообщает также о том, что регулятор уже обратилcя в правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, Коломойский убежден, в МВФ уже знают, что ПриватБанк будет возвращен ему в ближайшее время.

Украинские Национальные Новости

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