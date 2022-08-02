Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химической и радиационной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать украинцев о химической угрозе, радиационной опасности, артобстреле и уличных боях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минцифры.
Детали
Сейчас приложение загрузили 11 миллионов раз. Благодаря ему пользователи получают уведомление о начале и завершении пяти типов тревог:
• воздушная тревога
• артиллерийский обстрел
• уличные бои
• химическая угроза
• радиационная опасность.
Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы.
Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.
Обновление уже доступно для пользователей iOS, Android Huawei, отметили в Минцифре.
Напомним
С 1 августа в Киеве наземный общественный транспорт и частные перевозчики будут останавливать движение во время воздушной тревоги. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в укрытие.