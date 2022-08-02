Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме українців про хімічну загрозу, радіаційну небезпеку, артобстріл та вуличні бої. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Мінцифри.
Деталі
Наразі застосунок завантажили 11 мільйонів разів. Завдяки йому користувачі отримують сповіщення про початок та завершення п'яти типів тривог:
• повітряна тривога
• артилерійський обстріл
• вуличні бої
• хімічна загроза
• радіаційна небезпека.
Для кожного типу тривоги створено унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.
Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android Huawei, зазначили у Мінцифри.
Нагадаємо
З 1 серпня у Києві наземний громадський транспорт і приватні перевізники зупинятимуть рух під час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти в укриття.