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Заставить Трампа отказаться от дедлайна: в ISW дали оценку заявлениям пескова о 10-дневном сроке

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит войну против Украины, несмотря на 10-дневный ультиматум Трампа. Кремль стремится к нормализации отношений с США и усилению сотрудничества, чтобы избежать дедлайна.

Заставить Трампа отказаться от дедлайна: в ISW дали оценку заявлениям пескова о 10-дневном сроке

Заявления пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова относительно 10-дневного срока, который президент США Дональд Трамп дал России для решения вопроса войны в Украине, являются частью усилий, направленных на то, чтобы заставить Вашингтон отказаться от своего дедлайна ради нормализации двусторонних отношений и усиления сотрудничества. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что в своих комментариях Песков заявил, что Россия продолжит войну против Украины, чтобы защитить свои интересы, несмотря на ультиматум Трампа.

Песков заявил, что в настоящее время наблюдается замедление процесса нормализации российско-американских отношений, что Кремль остается заинтересованным в нормализации, и что прогресс потребует "импульсов" с обеих сторон. Песков утверждал, что нынешнее состояние российско-американских отношений препятствует процессу переговоров по продлению Договора о СНВ-3 (договор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений - ред.)

- отмечается в статье.

В ISW напоминают, что ранее в Кремле заявляли о перспективах, не связанных с войной в Украине, таких как двусторонние переговоры по контролю над вооружениями и экономические проекты, чтобы получить уступки от Соединенных Штатов по войне в Украине.

"Кремль не заинтересован в переговорах по прекращению войны, вместо этого пытается затянуть войну в Украине, чтобы получить дополнительные достижения на поле боя", - делают вывод аналитики.

Напомним

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль "принял к сведению" сокращение срока ультиматума Трампа с 50 до 10 дней. По его словам, в Москве сохраняют приверженность "мирному урегулированию" в войне РФ против Украины.

К Трампу нужно относиться серьезно, в его арсенале много вещей: в Госдепе прокомментировали новый дедлайн для россии29.07.25, 23:10 • 1396 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Соединённые Штаты
Украина