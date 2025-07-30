Змусити Трампа відмовитися від дедлайну: в ISW дали оцінку заявам пєскова про 10-денний термін

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить війну проти України, попри 10-денний ультиматум Трампа. Кремль прагне нормалізації відносин зі США та посилення співпраці, щоб уникнути дедлайну.

Заяви речника російського диктатора путіна дмитра пєскова стосовно 10-денного терміну, який президент США Дональд Трамп дав росії для вирішення питання війни в Україні, є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Вашингтон відмовитися від свого дедлайну заради нормалізації двосторонніх відносин та посилення співпраці. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН. Деталі Аналітики вказують, що у своїх коментарях пєсков заявив, що росія продовжить війну проти України, щоб захистити свої інтереси, незважаючи на ультиматум Трампа. пєсков заявив, що наразі спостерігається уповільнення процесу нормалізації російсько-американських відносин, що кремль залишається зацікавленим у нормалізації, і що прогрес вимагатиме "імпульсів" з обох сторін. пєсков стверджував, що нинішній стан російсько-американських відносин перешкоджає процесу переговорів щодо продовження Договору про СНО-3 (договір між рф і США про скорочення стратегічних наступальних озброєнь - ред.) - зазначається у статті. В ISW нагадують, що раніше у кремлі заявляли про перспективи, не пов'язані з війною в Україні, такі як двосторонні переговори щодо контролю над озброєннями та економічні проєкти, щоб отримати поступки від Сполучених Штатів щодо війни в Україні. "кремль не зацікавлений у переговорах щодо припинення війни, натомість намагається затягнути війну в Україні, щоб отримати додаткові здобутки на полі бою", - роблять висновок аналітики. Нагадаємо Напередодні речник путіна дмитро пєсков заявив, що кремль "взяв до відома" скорочення терміну ультиматуму Трампа з 50 до 10 днів. За його словами, у москві зберігають прихильність до "мирного врегулювання" у війні рф проти України. До Трампа потрібно ставитися серйозно, в його арсеналі багато речей: у Держдепі прокоментували новий дедлайн для росії