Заседание правительства состоится в четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Заседание Кабинета министров Украины состоится в четверг, 26 июля. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.
"Будет в четверг (заседание правительства - ред.)", - сказал пресс-секретарь.
Добавим, что обычно заседания правительства происходят каждую неделю в среду.
Напомним, 23-25 июля 2018 первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубов возглавит торговую миссию Украины в Израиль.
Как сообщал УНН, на следующее заседание правительства будет вынесен на утверждение проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах.