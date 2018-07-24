Заседание правительства состоится в четверг

"Будет в четверг (заседание правительства - ред.)", - сказал пресс-секретарь.



Добавим, что обычно заседания правительства происходят каждую неделю в среду.



Напомним, 23-25 ​​июля 2018 первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубов возглавит торговую миссию Украины в Израиль.



Как сообщал УНН, на следующее заседание правительства будет вынесен на утверждение проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах.