Засідання уряду відбудеться в четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Засідання Кабінету міністрів України відбудеться у четвер, 26 липня. Про це повідомив УНН прес-секретар Прем’єр-міністра Василь Рябчук.
"Буде в четвер (засідання уряду – ред.)", - сказав прес-секретар.
Додамо, що зазвичай засідання уряду відбуваються кожного тижня у середу.
Нагадаємо, 23-25 липня 2018 року перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів очолить торгову місію України до Ізраїлю.
Як повідомляв УНН, на наступне засідання Уряду буде винесено на затвердження проект постанови про запровадження контролю швидкості на українських автошляхах.