Засідання уряду відбудеться в четвер

"Буде в четвер (засідання уряду – ред.)", - сказав прес-секретар.



Додамо, що зазвичай засідання уряду відбуваються кожного тижня у середу.



Нагадаємо, 23-25 липня 2018 року перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів очолить торгову місію України до Ізраїлю.



Як повідомляв УНН, на наступне засідання Уряду буде винесено на затвердження проект постанови про запровадження контролю швидкості на українських автошляхах.