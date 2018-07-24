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Засідання уряду відбудеться в четвер

Засідання уряду відбудеться в четвер

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Засідання Кабінету міністрів України відбудеться у четвер, 26 липня. Про це повідомив УНН прес-секретар Прем’єр-міністра Василь Рябчук.

"Буде в четвер (засідання уряду – ред.)", - сказав прес-секретар.

Додамо, що зазвичай засідання уряду відбуваються кожного тижня у середу.

Нагадаємо, 23-25 липня 2018 року перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів очолить торгову місію України до Ізраїлю.

Як повідомляв УНН, на наступне засідання Уряду буде винесено на затвердження проект постанови про запровадження контролю швидкості на українських автошляхах.

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