Заседание ТКГ: Украина настаивает на освобождении удерживаемых и разблокировании работы КПВВ

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций заявила, что продолжает настаивать и в частности на освобождении удерживаемых лиц, разблокировании российской стороной работы КПВВ и беспрепятственному доступу МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы украинской делегации.