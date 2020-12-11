У полоні на окупованому Донбасі перебуває 241 громадянин України - омбудсмен

"... у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 241 громадянин України. Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим. Тому звернулася з проханням пані Посла звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста посилити зусилля задля їх допуску на ці території та здійснити відповідного моніторингу", - повідомила Денісова у Facebook.

Крім того, омбудсмен закликала посла звернутися з проханням до представників її країни 16 грудня під час голосування підтримати Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Денісова наголосила, що у резолюції є важливі пункти щодо надання консульським працівникам України відомості про українських громадян, утримуваних в Російській Федерації, забезпечувати їм свободу контактів і спілкування відповідно до Віденської конвенції про консульські відношення, учасником якої є Російська Федерація, і забезпечити українським посадовим особам, включаючи Уповноваженого ВР з прав людини, можливість відвідування всіх українських громадян, в тому числі політичних в'язнів в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації та негайного звільнення усіх бранців Кремля.

Раніше у СБУ повідомили, що на окупованому Донбасі у неволі утримуються 184 людини.