На окупованому Донбасі у неволі утримуються 184 людини - СБУ

"У рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, за даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із гарантування національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях станом на 20.01.2020 запитуються як незаконно позбавлені волі на території ТОТ у Донецькій та Луганській областях – 184 особи", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, 29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними між Україною і російськими гібридними силами. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже ексвійськовополонені, 64 – цивільні. Звільнених обміняли на 124 особи.

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував список всіх українців, які були звільнені та повернулися на підконтрольну Україні територію 29 грудня.