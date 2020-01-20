На оккупированном Донбассе в неволе содержатся 184 человека - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На оккупированных территориях Донбасса, по состоянию на 20 января 2020 года, в неволе содержатся 184 человека. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радио Свобода", передает УНН.
"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, 29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми между Украиной и российскими гибридными силами. С территории ОРДЛО был освобожден 81 украинец: 76 из них вернулись на подконтрольную украинскому правительству территорию, еще пятеро решили остаться на территории, контролируемой российскими гибридными силами. С 76 заявленных 12 - теперь уже экс-военнопленные, 64 - гражданские. Освобожденных обменяли на 124 человека.
Напомним, Офис Президента Украины опубликовал список всех украинцев, которые были освобождены и вернулись на подконтрольную Украине территорию 29 декабря.