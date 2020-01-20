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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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На оккупированном Донбассе в неволе содержатся 184 человека - СБУ

Киев • УНН

 • 12773 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На оккупированных территориях Донбасса, по состоянию на 20 января 2020 года, в неволе содержатся 184 человека. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радио Свобода", передает УНН.

На оккупированном Донбассе в неволе содержатся 184 человека - СБУ

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, 29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми между Украиной и российскими гибридными силами. С территории ОРДЛО был освобожден 81 украинец: 76 из них вернулись на подконтрольную украинскому правительству территорию, еще пятеро решили остаться на территории, контролируемой российскими гибридными силами. С 76 заявленных 12 - теперь уже экс-военнопленные, 64 - гражданские. Освобожденных обменяли на 124 человека.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал список всех украинцев, которые были освобождены и вернулись на подконтрольную Украине территорию 29 декабря.

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