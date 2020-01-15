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Звільнений з полону журналіст Асєєв передав Зеленському списки полонених для майбутнього обміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Звільнений у грудні український журналіст Станіслав Асєєв, який два з половиною роки перебував у полоні "ДНР", передав Президенту України Володимиру Зеленському в ході особистої зустрічі список тих, хто все ще утримується у в'язницях окупації. Про це Асєєв розказав в інтерв'ю DT.UA, передає УНН.

Звільнений з полону журналіст Асєєв передав Зеленському списки полонених для майбутнього обміну

"Розмова з Президентом стосувався в основному Донбасу. Але так як ми не обговорювали, які речі можна зробити публічними, можу розповісти тільки про деякі деталі", - повідомив Асєєв.

За його словами, Президент України вже отримав списки людей, які перебувають у в'язницях окупації.

"Ці списки результати спільної роботи людей, які повернулися з полону. Ми звели до загального списку всі дані, які відомі. Це реальні люди, вони живі, ми їх бачили, і вони знаходяться в різних місцях так званої пенітенціарної системи Донецька і Макіївки. Це було перше і найголовніше питання", - зазначив журналіст.

На прохання журналіста уточнити кількість людей, що потрапили в ці списки, Станіслав Асєєв відповідати не став: "Кількість людей я все-таки зараз озвучувати не буду тому, що це явно не всі люди, які там знаходяться. Але ми всі в різний час сиділи в різних місцях, і бачили різних людей. Тому звели все, що у нас було".

За словами Асєєва, "сьогодні у тих людей, які впливають на процеси обміну, є обережна надія на те, що в найближчому майбутньому відбудеться наступний обмін".

Наголошується, що у списки потрапили цивільні, яких звинувачують у тероризмі, шпигунстві та екстремізмі.

"Так як ми перетиналися в основному з чоловіками, жінки сидять в окремих камерах, то переважна більшість у списках — чоловіки", - уточнив Асєєв.

Журналіст також бачить проблему в якості колишніх обмінних списків, тому що в числі звільнених 29 грудня 2019 року виявилися ті, хто там апріорі не міг бути.

За словами Асєєва, в попередніх обмінних списках були люди, які безпосередньо брали участь у тому, що відбувалося в донецькій в'язниці, відомої під назвою "Ізоляція".

"Такі люди були і в попередніх обмінах і в цьому, і вони всі ще на свободі", - зазначив він.

"Позитивний момент у тому, що, за словами Президента, СБУ вже працює за ним. Також Президент сказав, що, можливо, щоб такі помилки не повторювалися, такі люди як я перед обміном повинні переглядати списки. І навіть візуально відсіювати тих, хто співпрацював з окупаційною адміністрацією, або через свої особисті садистські схильності брав участь у знущаннях і тортурах. Насправді, відстежити, хто потрапляє в обмін дуже складно і тут грає роль величезна кількість чинників. І коригувати такі списки дійсно можливо тільки на фінальному етапі", - резюмував Асєєв.

"В цілому, я побачив перед собою абсолютно втомлену і щиру людину... Людська участь завжди підтримує. Але Президент настільки безпосередня людина, що він буквально запропонував мені гроші мало не з гаманця", - додав він.

Нагадаємо, влітку 2017 року донецький журналіст Станіслав Асєєв зник. Пізніше стало відомо, що Асєєв перебував у бойовиків.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня “Верховний суд Донецької народної республіки” засудив українського журналіста та блогера Станіслава Асєєва до 15 років позбавлення волі. 

Під час обміну 29 грудня український журналіст Станіслав Асєєв повернувся на підконтрольну територію. 

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