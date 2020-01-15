Освобожденный из плена журналист Асеев передал Зеленскому списки пленных для будущего обмена

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 19014 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 32984 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 48637 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 89160 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 150178 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 151362 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 209015 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199983 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 425457 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 232038 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
50%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 29970 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 35021 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 31945 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 25803 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 13869 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 180462 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 166864 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 253586 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 425437 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 529140 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 89120 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 55511 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 53583 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 60038 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 90389 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Освобожденный из плена журналист Асеев передал Зеленскому списки пленных для будущего обмена

Киев • УНН

 • 15918 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Освобожденный в декабре украинский журналист Станислав Асеев, который два с половиной года находился в плену "ДНР", передал Gрезиденту Украины Владимиру Зеленскому в ходе личной встречи список тех, кто все еще содержится в тюрьмах оккупации. Об этом Асеев рассказал в интервью DT.UA , передает УНН.

Освобожденный из плена журналист Асеев передал Зеленскому списки пленных для будущего обмена

"Разговор с Gрезидентом касался в основном Донбасса. Но так как мы не обсуждали, какие вещи можно сделать публичными, могу рассказать только о некоторых деталях", - сообщил Асеев.

По его словам, Gрезидент Украины уже получил списки людей, которые находятся в тюрьмах оккупации.

"Эти списки результаты совместной работы людей, которые вернулись из плена. Мы cвели в общий список все данные, которые известны. Это реальные люди, они живы, мы их видели, и они находятся в разных местах так называемой пенитенциарной системы Донецка и Макеевки. Это был первый и главный вопрос", - отметил журналист.

По просьбе журналиста уточнить количество людей, попавших в эти списки, Станислав Асеев отвечать не стал: "Количество людей я все-таки сейчас озвучивать не буду потому, что это явно не все люди, которые там находятся. Но мы все в разное время сидели в разных местах, и видели разных людей. Поэтому свели все, что у нас было".

По словам Асеева, "сегодня у тех людей, которые влияют на процессы обмена, есть осторожная надежда на то, что в ближайшем будущем состоится следующий обмен".

Отмечается, что в списки попали гражданские, которых обвиняют в терроризме, шпионаже и экстремизме.

"Так как мы пересекались в основном с мужчинами, женщины сидят в отдельных камерах, то подавляющее большинство в списках - мужчины", - уточнил Асеев.

Журналист также видит проблему в качестве бывших обменных списков, так как в числе освобожденных 29 декабря 2019 года оказались те, кто там априори не мог быть.

По словам Асеева, в предыдущих обменных списках были люди, которые непосредственно принимали участие в том, что происходило в донецкой тюрьме, известной под названием "Изоляция".

"Такие люди были и в предыдущих обменах и в этом, и они все еще на свободе", - отметил он.

"Положительный момент в том, что, по словам Президента, СБУ уже работает по ним. Также Президент сказал, что, возможно, чтобы такие ошибки не повторялись, такие люди как я перед обменом должны просматривать списки. И даже визуально отсеивать тех, кто сотрудничал с оккупационной администрацией, либо через свои личные садистские наклонности участвовал в издевательствах и пытках. На самом деле, отследить, кто попадает в обмен очень сложно и здесь играет роль множество факторов. И корректировать такие списки действительно возможно только на финальном этапе", - резюмирует Асеев.

"В целом, я увидел перед собой абсолютно уставшего и искреннего человека ... Человеческое участие всегда поддерживает. Но Президент настолько непосредственный человек, он буквально предложил мне деньги чуть ли не с кошелька", - добавил он.

Напомним, летом 2017 года донецкий журналист Станислав Асеев исчез. Позже стало известно, что Асеев находился у боевиков.

Как сообщал УНН, 22 октября "Верховный суд Донецкой народной республики" осудил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы.

При обмене 29 декабря украинский журналист Станислав Асеев вернулся на подконтрольную территорию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,068.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,791.00