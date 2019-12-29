Великий обмін: Станіслав Асєєв - на волі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Український журналіст Станіслав Асєєв, якого утримувало в заручниках угруповання “ДНР”, повернувся на підконтрольну територію в рамках сьогоднішнього обміну, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Станіслав Асєєв (Васін) на волі!!!” — йдеться в повідомленні видання.
Також оприлюднено фото звільненого з полону Асєєва.
Нагадаємо, влітку 2017 року донецький журналіст Станіслав Асєєв зник. Пізніше стало відомо, що Асєєв перебував у бойовиків.
Як повідомляв УНН, 22 жовтня “Верховний суд Донецької народної республіки” засудив українського журналіста та блогера Станіслава Асєєва до 15 років позбавлення волі.
Варто нагадати, що 29 грудня був запланований “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.
Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.