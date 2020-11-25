Кравчук вимагає від Росії визначити свою позицію щодо домовленостей у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вимагає від російської сторони визначити свою політичну позицію щодо виконання домовленостей, досягнутих у Парижі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook української делегації.
"Л.Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українська делегація в Тристоронній контактній групі на сьогоднішньому засіданні ініціювала на наступному тижні позачергове засідання ТКГ, зокрема, щоб розглянути звільнення утримуваних осіб та розблокування російською стороною роботи КПВВ.