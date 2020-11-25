Кравчук вимагає від Росії визначити свою позицію щодо домовленостей у Парижі

"Л.Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська делегація в Тристоронній контактній групі на сьогоднішньому засіданні ініціювала на наступному тижні позачергове засідання ТКГ, зокрема, щоб розглянути звільнення утримуваних осіб та розблокування російською стороною роботи КПВВ.