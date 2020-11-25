Українська делегація ініціює засідання ТКГ наступного тижня: що пропонують розглянути

“Українська делегація знову нагадала про свою позицію — основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках Нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтверджує свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, для чого, зокрема, і запропонувала свій “План спільних кроків. Л.Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська делегація пропонує проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання.

“Українська делегація не залишає впевненості у тому, що ця позиція продовжить бути основою ефективної спільної роботи і в рамках ТКГ. З цією метою українська сторона ініціює на наступному тижні позачергове засідання ТКГ”, — йдеться у повідомленні.

На ньому пропонують розглянути такі питання:

— звільнення утримуваних осіб,

— розблокування російською стороною роботи КПВВ,

— фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,

— фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,

— забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,

— міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

“Також, на початку засідання, Л.Кравчук заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі вчора від кулі російського снайпера військовослужбовця 72 омбр Мінкіна В.Ю. Глава української делегації зажадав від представників РФ розслідування цього злочину та покарання винних, а від СММ ОБСЄ — сприяння в цьому розслідуванні”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 листопада відбулося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, підгрупа з безпеки підтвердила дієвість механізму, який застосовується у разі режиму тиші.