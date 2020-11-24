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У ТКГ закінчилися засідання політичної і гуманітарної підгруп: результати

У ТКГ закінчилися засідання політичної і гуманітарної підгруп: результати

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Закінчилося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, підгрупа з безпеки підтвердила дієвість механізму, який застосовується у разі режиму тиші. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook української делегації для участі в ТКГ.

"Закінчилося засідання Політичної та Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі. Підгрупа з безпеки підтвердила дієвість координаційного механізму, який застосовується у разі порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Також делегація нагадала російський стороні, що 13 листопада політичні радники голів держав Нормандського формату погодили необхідність опрацювання робочих документів по модальностях розведення сил і засобів, а також протимінній діяльності. Такою була позиція російського представника Д.Козака, але, мабуть, його помічники забули довести її до безпосередніх виконавців. Після цього нагадування процес обговорення пожвавився.

"Економічна підгрупа. Представники "Ощадбанку" заявили про готовність продовжити термін дії електронних карток, у яких він закінчився, ще на три місяці. Таким чином, пенсіонери ОРДЛОУ зможуть отримати пенсії та соціально виплати, якщо російська сторона відновить роботу КПВВ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що заявою про те, що Росія підтримує “План дій”, запропонований представниками ОРДЛО, представники РФ у Політичній підгрупі ТКГ, фактично, визнали себе стороною конфлікту, вперше за 6 років.

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