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В ТКГ закончились заседания политической и гуманитарной подгрупп: результаты

В ТКГ закончились заседания политической и гуманитарной подгрупп: результаты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Закончилось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, подгруппа по безопасности подтвердила действенность механизма, который применяется в случае режима тишины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook украинской делегации для участия в ТКГ.

"Закончилось заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Подгруппа по безопасности подтвердила действенность координационного механизма, который применяется в случае нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Также делегация напомнила российской стороне, что 13 ноября политические советники глав государств Нормандского формата согласовали необходимость обработки рабочих документов по модальностях разведения сил и средств, а также противоминной деятельности. Такова была позиция российского представителя Д.Козака, но, видимо, его помощники забыли довести ее до непосредственных исполнителей. После этого напоминания процесс обсуждения оживился.

"Экономическая подгруппа. Представители "Ощадбанка" заявили о готовности продлить срок действия электронных карт, у которых он закончился, еще на три месяца. Таким образом, пенсионеры ОРДЛОУ смогут получить пенсии и социальные выплаты, если российская сторона возобновит работу КПВВ", - говорится в сообщении.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что заявлением о том, что Россия поддерживает "План действий", предложенный представителями ОРДЛО, представители РФ в Политической подгруппе ТКГ фактически признали себя стороной конфликта, впервые за 6 лет.

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