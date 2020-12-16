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Гризлов проігнорував засідання глав делегацій ТКГ, а Кравчук нагадав про "План спільних кроків"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій, яке проігнорував представник Президента РФ Борис Гризлов. Натомість глава української делегації Леонід Кравчук скористався нагодою нагадати про "План спільних кроків". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби української делегації.

Гризлов проігнорував засідання глав делегацій ТКГ, а Кравчук нагадав про "План спільних кроків"

“На жаль, ми не побачили Повноважного представника Президента РФ в Тристоронній контактній групі пана Бориса Гризлова”, — йдеться в повідомленні.

У той же час повідомляється, що українська делегація знову нагадала про свою позицію — основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках Нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтверджує свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, для чого, зокрема, і запропонувала свій “План спільних кроків”.

Як повідомляв УНН, чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України заплановане на 15-16 грудня. Українська делегація запропонувала розглянути низку питань, зокрема обмін утримуваними особами та чотири нові ділянки розведення.

Українські Національні Новини

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