Гризлов проігнорував засідання глав делегацій ТКГ, а Кравчук нагадав про "План спільних кроків"

“На жаль, ми не побачили Повноважного представника Президента РФ в Тристоронній контактній групі пана Бориса Гризлова”, — йдеться в повідомленні.

У той же час повідомляється, що українська делегація знову нагадала про свою позицію — основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках Нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтверджує свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, для чого, зокрема, і запропонувала свій “План спільних кроків”.

Як повідомляв УНН, чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України заплановане на 15-16 грудня. Українська делегація запропонувала розглянути низку питань, зокрема обмін утримуваними особами та чотири нові ділянки розведення.