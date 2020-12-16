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Засідання ТКГ: Україна наполягає на звільненні утримуваних та розблокуванні роботи КПВВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Українська сторона в Тристоронній контактній групі під час засідання ТКГ на рівні глав делегацій заявила, що продовжує наполягати і зокрема на звільненні утримуваних осіб, розблокуванні російською стороною роботи КПВВ та безперешкодному доступу МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби української делегації.

Засідання ТКГ: Україна наполягає на звільненні утримуваних та розблокуванні роботи КПВВ

Так, сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій.

“Л.Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі”, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українська делегація не залишає впевненості у тому, що ця позиція продовжить бути основою ефективної спільної роботи і в рамках ТКГ.

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“З цією метою українська сторона продовжує наполягати на реалізації наступних заходів:

— безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб,
— звільнення утримуваних осіб,
— розблокування російською стороною роботи КПВВ,
— фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,
— фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,
— забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України”, — зазначається в повідомленні.

Раніше у ОБСЄ закликали до якнайшвидшого звільнення заручників на Донбасі.

Нагадаємо, 16 грудня в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій, яке проігнорував представник Президента РФ Борис Гризлов. Натомість глава української делегації Леонід Кравчук скористався нагодою нагадати про “План спільних кроків”.

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