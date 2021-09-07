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Заседание комиссии ТЭБ и ЧС по переводу Украины в "желтую" зону запланировано на 9 сентября

Заседание комиссии ТЭБ и ЧС по переводу Украины в "желтую" зону запланировано на 9 сентября

Киев  •  УНН

 • 29741 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переводу Украины в "желтую" зону эпидемиологической опасности планируют провести 9 сентября. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Так, собеседник УНН сообщил, что заседание комиссии ТЭБ и ЧС проведут на этой неделе, предварительно в четверг, 9 сентября.

Дополнение

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что в ближайшее время Украину ожидает переход в "желтую зону", а возможный локдаун следует ожидать не раньше ноября.

Возможный локдаун в Киеве: предпосылки

Сейчас в Киеве продолжается процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку.

Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. На этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также "Карте киевлянина".

В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин еще в конце августа давал прогноз, что всеукраинский локдаун может быть введен в ноябре.

Следует добавить, что в последние недели коронавирусная статистика демонстрирует тенденцию к росту. Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют, что Украина может выйти из "зеленой" зоны с распространением коронавируса уже в первой половине сентября.

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