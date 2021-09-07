Засідання комісії ТЕБ та НС щодо переведення України до “жовтої” зони заплановане на 9 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переведення України до “жовтої” зони епідеміологічної небезпеки планують провести 9 вересня. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Деталі
Так, співрозмовник УНН повідомив, що засідання комісії ТЕБ та НС проведуть на цьому тижні, попередньо в четвер, 9 вересня.
Доповнення
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину.
Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомляв, що найближчим часом Україну чекає перехід у “жовту зону”, а можливий локдаун слід чекати не раніше листопада.
Можливий локдаун у Києві: передумови
Наразі у Києві триває процес реєстрації для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом у період локдауну. Керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку.
Для отримання позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Цього разу очікується, що система перепусток буде прив’язана до транспортних карт, а також “Карти киянина”.
Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.
Слід додати, що останніми тижнями коронавірусна статистика демонструє тенденцію до зростання. Експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозують, що Україна може вийти із “зеленої” зони за поширенням коронавірусу вже в першій половині вересня.