Защитник сборной Украины Таловеров переходит в английский «Сток Сити»

Защитник сборной Украины Максим Таловеров подписал трехлетний контракт с английским "Сток Сити". С января Таловеров выступал за английский "Плимут", который по итогам сезона понизился в классе. Об этом сообщает пресс-служба "Сток Сити", передает УНН.

Детали

"Сток Сити" завершил подписание трехлетнего контракта с украинцем Максимом Таловеровым, который перешел в клуб "Плимут Аргайл" из Плимута за неразглашаемую сумму", - говорится в сообщении.

Спортивный директор Джон Уолтерс отметил, что "привлечение центрального защитника калибра Максима, безусловно, является важным и неотъемлемым элементом бизнеса для клуба, поскольку мы продолжаем готовиться к новому сезону".

"Я невероятно счастлив быть здесь и носить футболку "Сток Сити". Я всегда мечтал играть в Англии, а Чемпионшип - это жесткая, но особенная лига. Интенсивность футбола здесь очень высокая, с конкурентными командами, и я знаю, насколько это большой и амбициозный клуб. Я приехал сюда, чтобы упорно работать и показать нашим болельщикам, на что я способен на поле. Я с нетерпением жду встречи с ними на полном стадионе, потому что именно шум болельщиков дает мне энергию и может дать всей команде настоящий толчок", - сказал Таловеров.

Сумма трансфера не разглашается, но по данным портала Transfermarkt, за игрока заплатили 2 млн евро.

Дополнение

Максим Таловеров родился в российском Нальчике, откуда вместе с семьей переехал в Донецк, где начал выступления за молодежную команду "Шахтера". В Украине выступал за донецкий "Олимпик" и киевский "Арсенал", а в 2019 году переехал в чешское "Динамо".

В 2022 году подписал контракт с чешской "Славией", а в 2024 году перешел в австрийский "Ласк".

В январе 2025 года перешел в английский "Плимут" за 2 млн евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба. За "Плимут" Таловеров провел 11 матчей и забил один гол против "Лутона" и отдал голевую передачу. По результатам сезона 2024/2025 "Плимут" вылетел в 1 Лигу Англии, заняв предпоследнее место в Чемпионшипе.

"Сток Сити" с 51 очком занял 18 место и сохранил прописку в Чемпионшипе.

Напомним

Александр Зинченко является одним из тех, кого связывают с потенциальным переходом на "Сан-Сиро". В целом, несколько клубов выстроились в очередь. В "Арсенале" подтвердили готовность расстаться с украинским легионером.