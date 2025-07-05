Захисник збірної України Таловєров переходить до англійського "Сток Сіті"

Захисник збірної України Максим Таловєров підписав трирічний контракт із англійським "Сток Сіті". З січня Таловєров виступав за англійський "Плімут", який за підсумками сезону понизився у класі. Про це повідомляє пресслужба "Сток Сіті", передає УНН.

Деталі

"Сток Сіті" завершив підписання трирічного контракту з українцем Максимом Таловєровим, який перейшов до клубу "Плімут Аргайл" з Плімута за суму, що не розголошується", - йдеться в повідомленні.

Спортивний директор Джон Уолтерс зазначив, що "залучення центрального захисника калібру Максима, безумовно, є важливим і невід'ємним елементом бізнесу для клубу, оскільки ми продовжуємо готуватися до нового сезону".

"Я неймовірно щасливий бути тут і носити футболку "Сток Сіті". Я завжди мріяв грати в Англії, а Чемпіоншип - це жорстка, але особлива ліга. Інтенсивність футболу тут дуже висока, з конкурентними командами, і я знаю, наскільки це великий та амбітний клуб. Я приїхав сюди, щоб наполегливо працювати і показати нашим вболівальникам, на що я здатен на полі. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ними на повному стадіоні, тому що саме шум вболівальників дає мені енергію і може дати всій команді справжній поштовх", - сказав Таловєров.

Сума трансферу не розголошується, але за даними порталу Transfermarkt, за гравця заплатили 2 млн євро.

Доповнення

Максим Таловєров народився у російському нальчику, звідки разом із сім’єю переїхав до Донецька, де розпочав виступи за молодіжну команду "Шахтаря". В Україні виступав за донецький "Олімпік" та київський "Арсенал", а у 2019 році переїхав до чеського "Динамо".

В 2022 році підписав контракт із чеською "Славією", а у 2024 році перейшов до австрійського "Ласку".

В січні 2025 року перейшов до англійського "Плімута" за 2 млн євро, що стало найдорожчим трансфером в історії клубу. За "Плімут" Таловєров провів 11 матчів та забив один гол проти "Лутона" та віддав гольову передачу. За результатами сезону 2024/2025 "Плімут" вилетів до 1 Ліги Англії, зайнявши передостаннє місце в Чемпіоншипі.

"Сток Сіті" з 51 очком зайняв 18 місце та зберіг прописку у Чемпіоншип.

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