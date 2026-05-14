Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда

Сторона защиты Андрея Ермака работает над внесением залога в размере 140 миллионов гривен и готовит обжалование судебного решения. Об этом сообщил журналистке УНН адвокат экс-главы Офиса Президента Игорь Фомин.

Детали

На вопрос, начал ли уже кто-то собирать или вносить средства на залог, адвокат ответил кратко.

Да, я этим занимаюсь непосредственно - говорит Игорь Фомин.

Кроме того, по словам защитника экс-чиновника, ему звонят люди и предлагают помощь со сбором средств.

Довольно много людей звонит мне и предлагает свою помощь - сказал адвокат.

Также он добавил, что сторона защиты намерена обжаловать не только сумму залога в 140 миллионов гривен, но и само решение суда.

Мы будем обжаловать вообще это решение суда. Не только размер залога, но и обоснованность принятого решения - заявил Фомин.

В то же время он отметил, что в случае, если залог в ближайшее время не внесут, Андрей Ермак будет оставаться под стражей.

Ну будут держать под стражей, что делать - сказал адвокат.

В то же время народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что, по его информации, залог за экс-главу ОП могут внести сегодня.

По моей информации залог за Ермака внесут уже сегодня. Источником выступят различные представители из юридических кругов - написал нардеп в Telegram.

Напомним

Экс-руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, которого 14 мая взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 млн грн, заявил, что не имеет необходимой суммы для внесения залога и будет подавать апелляцию.