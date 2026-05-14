Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набора
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионов
Более 1560 дронов и 56 ракет выпустила рф со вчерашнего дня по Украине - Зеленский
Комбинированная атака на Киев БпЛА и баллистикой: первые подробности
Миндич хотел 50% Fire Point, но получил отказ из-за неподтвержденного происхождения средств и ряда других причин - Штилерман
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневров
Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда

Адвокат Игорь Фомин сообщил о подготовке к внесению 140 миллионов гривен залога за Андрея Ермака. Защита также планирует обжаловать обоснованность решения суда.

Сторона защиты Андрея Ермака работает над внесением залога в размере 140 миллионов гривен и готовит обжалование судебного решения. Об этом сообщил журналистке УНН адвокат экс-главы Офиса Президента Игорь Фомин.

Детали

На вопрос, начал ли уже кто-то собирать или вносить средства на залог, адвокат ответил кратко.

Да, я этим занимаюсь непосредственно

- говорит Игорь Фомин.

Кроме того, по словам защитника экс-чиновника, ему звонят люди и предлагают помощь со сбором средств.

Довольно много людей звонит мне и предлагает свою помощь

- сказал адвокат.

Также он добавил, что сторона защиты намерена обжаловать не только сумму залога в 140 миллионов гривен, но и само решение суда.

Мы будем обжаловать вообще это решение суда. Не только размер залога, но и обоснованность принятого решения

- заявил Фомин.

В то же время он отметил, что в случае, если залог в ближайшее время не внесут, Андрей Ермак будет оставаться под стражей.

Ну будут держать под стражей, что делать

- сказал адвокат.

В то же время народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что, по его информации, залог за экс-главу ОП могут внести сегодня.

По моей информации залог за Ермака внесут уже сегодня. Источником выступят различные представители из юридических кругов

- написал нардеп в Telegram.

Напомним

Экс-руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, которого 14 мая взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 млн грн, заявил, что не имеет необходимой суммы для внесения залога и будет подавать апелляцию.

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП