Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
Киев • УНН
Адвокат Игорь Фомин сообщил о подготовке к внесению 140 миллионов гривен залога за Андрея Ермака. Защита также планирует обжаловать обоснованность решения суда.
Сторона защиты Андрея Ермака работает над внесением залога в размере 140 миллионов гривен и готовит обжалование судебного решения. Об этом сообщил журналистке УНН адвокат экс-главы Офиса Президента Игорь Фомин.
На вопрос, начал ли уже кто-то собирать или вносить средства на залог, адвокат ответил кратко.
Да, я этим занимаюсь непосредственно
Кроме того, по словам защитника экс-чиновника, ему звонят люди и предлагают помощь со сбором средств.
Довольно много людей звонит мне и предлагает свою помощь
Также он добавил, что сторона защиты намерена обжаловать не только сумму залога в 140 миллионов гривен, но и само решение суда.
Мы будем обжаловать вообще это решение суда. Не только размер залога, но и обоснованность принятого решения
В то же время он отметил, что в случае, если залог в ближайшее время не внесут, Андрей Ермак будет оставаться под стражей.
Ну будут держать под стражей, что делать
В то же время народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что, по его информации, залог за экс-главу ОП могут внести сегодня.
По моей информации залог за Ермака внесут уже сегодня. Источником выступят различные представители из юридических кругов
Экс-руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, которого 14 мая взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 млн грн, заявил, что не имеет необходимой суммы для внесения залога и будет подавать апелляцию.