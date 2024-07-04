Заседание в Праге: чешского добровольца обвиняют в незаконной службе в Украине и мародерстве

В Чехии состоялось заседание по делу Филиппа Симана, которого обвиняют в незаконной службе в ВСУ и мародерстве. Об этом сообщает České noviny, передает УНН.

Детали

В среду в Пражском муниципальном суде состоялось заседание по делу Филиппа Симана, обвиняемого в незаконной службе в украинской армии и мародерстве на месте боевых действий.

27-летний Симан отрицал, что его мотивом не было обогащение, а его действия опирались на публичные заявления чешских политиков о безнаказанности для добровольцев украинских батальонов.

Прокурор Мартин Биле утверждает, что Симан не имел разрешения на службу в зарубежной армии, а также обвиняет его в завладении имуществом погибших военных и гражданских лиц.

Заседание продолжится и на следующей неделе, когда состоятся запланированные допросы свидетелей.

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