Заседание в Праге: чешского добровольца обвиняют в незаконной службе в Украине и мародерстве

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

  •  43716 просмотра
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

  •  51195 просмотра
Это можно остановить большим количеством систем ПВО: Зеленский о российских обстрелах украинских городов

Это можно остановить большим количеством систем ПВО: Зеленский о российских обстрелах украинских городов

  •  44074 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  53263 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  51304 просмотра
публикации
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  138776 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  164924 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  174995 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  190409 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  191893 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

  •  51195 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  111891 просмотра
3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

  •  117989 просмотра
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

2 июля 2024, 13:04  •  106920 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля 2024, 03:09  •  119667 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Заседание в Праге: чешского добровольца обвиняют в незаконной службе в Украине и мародерстве

Заседание в Праге: чешского добровольца обвиняют в незаконной службе в Украине и мародерстве

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 23:41  •  578 просмотра

Read in English

В Праге состоялось судебное заседание по делу 27-летнего Филиппа Симана, которого обвиняют в незаконной службе в украинской армии и мародерстве, причем прокурор утверждал, что он захватил имущество без разрешения, а Симан отрицал мотивы обогащения.

В Чехии состоялось заседание по делу Филиппа Симана, которого обвиняют в незаконной службе в ВСУ и мародерстве. Об этом сообщает České noviny, передает УНН.

Детали

В среду в Пражском муниципальном суде состоялось заседание по делу Филиппа Симана, обвиняемого в незаконной службе в украинской армии и мародерстве на месте боевых действий.

27-летний Симан отрицал, что его мотивом не было обогащение, а его действия опирались на публичные заявления чешских политиков о безнаказанности для добровольцев украинских батальонов.

Прокурор Мартин Биле утверждает, что Симан не имел разрешения на службу в зарубежной армии, а также обвиняет его в завладении имуществом погибших военных и гражданских лиц.

Заседание продолжится и на следующей неделе, когда состоятся запланированные допросы свидетелей.

В Чехии запустили производство дронов для Украины: большинство работников - украинцы3 июля 2024, 09:39 • 17785 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧПНовости Мира
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
  •  92129 просмотра

Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Эксклюзив
Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны
  •  100769 просмотра

Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны

Эксклюзив
Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  102264 просмотра

Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский
  •  72854 просмотра

Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский

Эксклюзив
Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди
  •  86557 просмотра

Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди

Эксклюзив
Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли
  •  83397 просмотра

Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли

Эксклюзив
БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко
  •  84577 просмотра

БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко

Эксклюзив
В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса
  •  54439 просмотра

В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса

Эксклюзив
ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям
  •  48672 просмотра

ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям

Эксклюзив
Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров
  •  26455 просмотра

Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров

Популярные

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  51304 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  53263 просмотра
Это можно остановить большим количеством систем ПВО: Зеленский о российских обстрелах украинских городов

Это можно остановить большим количеством систем ПВО: Зеленский о российских обстрелах украинских городов

  •  44074 просмотра
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

  •  51195 просмотра
Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

  •  43716 просмотра

Публикации

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  138776 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  164924 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  174995 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  190409 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  191893 просмотра

Война

Заседание в Праге: чешского добровольца обвиняют в незаконной службе в Украине и мародерстве

Заседание в Праге: чешского добровольца обвиняют в незаконной службе в Украине и мародерстве

  •  611 просмотра
На фронте вражеские войска оккупировали Сокол и Восход - DeepState

На фронте вражеские войска оккупировали Сокол и Восход - DeepState

  •  2506 просмотра
Враг атакует: ракетная угроза для восточных областей

Враг атакует: ракетная угроза для восточных областей

  •  4345 просмотра
В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

  •  6114 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

  •  9601 просмотра

политика

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

  •  18915 просмотра
В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  31782 просмотра
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

  •  34617 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  51278 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  53234 просмотра

Война

Заседание в Праге: чешского добровольца обвиняют в незаконной службе в Украине и мародерстве

Заседание в Праге: чешского добровольца обвиняют в незаконной службе в Украине и мародерстве

  •  611 просмотра
На фронте вражеские войска оккупировали Сокол и Восход - DeepState

На фронте вражеские войска оккупировали Сокол и Восход - DeepState

  •  2506 просмотра
Враг атакует: ракетная угроза для восточных областей

Враг атакует: ракетная угроза для восточных областей

  •  4345 просмотра
В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

  •  6114 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

  •  9601 просмотра

политика

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

  •  18915 просмотра
В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  31782 просмотра
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

  •  34617 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  51278 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  53234 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  65739 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  109265 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  114447 просмотра

Экономика

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике

  •  27374 просмотра
В последние дни импорт электроэнергии упал: в Укрэнерго рассказали о причине

В последние дни импорт электроэнергии упал: в Укрэнерго рассказали о причине

  •  24831 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

  •  24940 просмотра
В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно

В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно

  •  24832 просмотра
Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

  •  43708 просмотра

Киев

В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

  •  6114 просмотра
Киев в ближайший час может накрыть гроза - синоптики

Киев в ближайший час может накрыть гроза - синоптики

  •  17697 просмотра
В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

  •  26277 просмотра
Из-за жары в Киеве запретили продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов

Из-за жары в Киеве запретили продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов

  •  26051 просмотра
Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

2 июля 2024, 20:13  •  45413 просмотра