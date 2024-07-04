Заседание в Праге: чешского добровольца обвиняют в незаконной службе в Украине и мародерстве
Киев • УНН
В Праге состоялось судебное заседание по делу 27-летнего Филиппа Симана, которого обвиняют в незаконной службе в украинской армии и мародерстве, причем прокурор утверждал, что он захватил имущество без разрешения, а Симан отрицал мотивы обогащения.
В Чехии состоялось заседание по делу Филиппа Симана, которого обвиняют в незаконной службе в ВСУ и мародерстве. Об этом сообщает České noviny, передает УНН.
Детали
В среду в Пражском муниципальном суде состоялось заседание по делу Филиппа Симана, обвиняемого в незаконной службе в украинской армии и мародерстве на месте боевых действий.
27-летний Симан отрицал, что его мотивом не было обогащение, а его действия опирались на публичные заявления чешских политиков о безнаказанности для добровольцев украинских батальонов.
Прокурор Мартин Биле утверждает, что Симан не имел разрешения на службу в зарубежной армии, а также обвиняет его в завладении имуществом погибших военных и гражданских лиц.
Заседание продолжится и на следующей неделе, когда состоятся запланированные допросы свидетелей.
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