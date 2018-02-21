Зарплаты учителей: Гройсман предложил провести глубокий аудит местных бюджетов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В связи со случаями проблем с выплатой зарплат учителям отдельными местными органами власти, премьер-министр Украины предложил провести глубокий аудит каждого местного бюджета. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Если кто-то из местных руководителей пытается экономить на учителях, то значит надо экономить на таких руководителях. Мы будем мониторить, говорить о том, где, в каком городе, поселке, общине, районе не платят деньги. Предлагаю провести глубокий аудит каждого местного бюджета, тогда станет понятно, что это делает не центральная власть", - подчеркнул Гройсман.
Как сообщал УНН, в среднем заработная плата учителя средней школы с 1 января 2018 года вырастет на 25%.
Напомним, на заседании правительства 11 января было принято постановление о росте предельного размера надбавки за престижность труда. Благодаря этому документу минимальный порог надбавки с 1% вырастет до 5%, а максимальный - с 20% до 30%.
При этом для учителей начальной школы, обучающих детей согласно реформе Новой украинской школы, а также учителям украинского языка в школе с языком обучения национальных меньшинств минимальная надбавка за престижность составит 20%.
Напомним, учителя украинского языка в школах нацменьшинств получат наибольшую прибавку к зарплате.