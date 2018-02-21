Зарплати вчителів: Гройсман запропонував провести глибокий аудит місцевих бюджетів

“Якщо хтось із місцевих керівників намагається економити на вчителях, то значить треба економити на таких керівниках. Ми будемо моніторити, говорити про те, де, в якому місті, селищі, громаді, районі не платять кошти. Пропоную провести глибокий аудит кожного місцевого бюджету, тоді стане зрозуміло, що це робить не центральна влада”, — наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНН, у середньому заробітна плата вчителя середньої школи з 1 січня 2018 року зросте на 25%.

Нагадаємо, на засіданні Уряду 11 січня було прийнято постанову про зростання граничного розміру надбавки за престижність праці. Завдяки цьому документу мінімальний поріг надбавки з 1% зросте до 5%, а максимальний — з 20% до 30%.

При цьому для вчителів початкової школи, що навчають дітей згідно з реформою Нової української школи, а також вчителям української мови в школі з мовою навчання національних меншин мінімальна надбавка за престижність складатиме 20%.

Нагадаємо, вчителі української мови у школах нацменшин отримуватимуть найбільшу надбавку до зарплати.