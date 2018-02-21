Зарплати вчителів: Гройсман запропонував провести глибокий аудит місцевих бюджетів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У зв'язку із випадками проблем із виплатою зарплат вчителям окремими місцевими органами влади, прем'єр міністр України запропонував провести глибокий аудит кожного місцевого бюджету. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Якщо хтось із місцевих керівників намагається економити на вчителях, то значить треба економити на таких керівниках. Ми будемо моніторити, говорити про те, де, в якому місті, селищі, громаді, районі не платять кошти. Пропоную провести глибокий аудит кожного місцевого бюджету, тоді стане зрозуміло, що це робить не центральна влада”, — наголосив Гройсман.
Як повідомляв УНН, у середньому заробітна плата вчителя середньої школи з 1 січня 2018 року зросте на 25%.
Нагадаємо, на засіданні Уряду 11 січня було прийнято постанову про зростання граничного розміру надбавки за престижність праці. Завдяки цьому документу мінімальний поріг надбавки з 1% зросте до 5%, а максимальний — з 20% до 30%.
При цьому для вчителів початкової школи, що навчають дітей згідно з реформою Нової української школи, а також вчителям української мови в школі з мовою навчання національних меншин мінімальна надбавка за престижність складатиме 20%.
Нагадаємо, вчителі української мови у школах нацменшин отримуватимуть найбільшу надбавку до зарплати.