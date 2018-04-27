Зарплаты украинцев выросли на 24%

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 11147 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 25670 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 42949 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 70038 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 114429 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 88261 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 125846 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185088 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277846 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203121 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 115361 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 108641 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 89719 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 109819 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 56632 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 58103 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 111329 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 380825 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 343024 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 427827 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 15299 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 26540 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 32732 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 68035 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 275217 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Зарплаты украинцев выросли на 24%

Киев • УНН

 • 16371 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В марте средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 8 382 грн, что на 24,1% больше, чем в марте прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает УНН.

Зарплаты украинцев выросли на 24%

“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2018 года составила 8 382 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн). По сравнению с февралем зарплаты выросли на 7,1%, а по сравнению с мартом 2017 года — на 24,1%”, - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что реальные зарплаты в марте 2018 года по сравнению с февралем выросли на 5,9%, а относительно марта 2017 года — на 9,5%.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что основания для повышения минимальной заработной платы уже есть, потому что реальный прожиточный минимум вырос. Сейчас он составляет около 4 200 грн. Поэтому, по его словам, минималку надо поднять.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,550.99