Зарплаты украинцев выросли на 24%

“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2018 года составила 8 382 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн). По сравнению с февралем зарплаты выросли на 7,1%, а по сравнению с мартом 2017 года — на 24,1%”, - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что реальные зарплаты в марте 2018 года по сравнению с февралем выросли на 5,9%, а относительно марта 2017 года — на 9,5%.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что основания для повышения минимальной заработной платы уже есть, потому что реальный прожиточный минимум вырос. Сейчас он составляет около 4 200 грн. Поэтому, по его словам, минималку надо поднять.