Зарплати українців зросли на 24%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У березні середня номінальна заробітна плата штатного працівника становила 8 382 грн, що на 24,1% більше, ніж у березні минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.
“Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2018 року становила 8 382 грн, що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3 723 грн). Порівняно з лютим зарплати зросли на 7,1%, а порівняно з березнем 2017 року — на 24,1%”, — йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що реальні зарплати у березні 2018 року порівняно із лютим зросли на 5,9%, а відносно березня 2017 року — 9,5%.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева наголосив, що підстави для підвищення мінімальної заробітної плати вже є, тому що реальний прожитковий мінімум зріс. Зараз він становить близько 4 200 грн. Тому, за його словами, мінімалку треба підняти.