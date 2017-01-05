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Зарплата министра должна составлять около 100 тыс. грн - А.Геращенко

Зарплата министра должна составлять около 100 тыс. грн - А.Геращенко

Киев • УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Зарплата министра в Украине должна быть около 100 тыс. грн. Об этом заявил внештатный советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"Я считаю, что зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. грн. Это хоть как-то соответствовало бы общему уровню ситуации в Украине", - отметил А.Геращенко.

Кроме того, нардеп отметил, что зарплата госслужащего должна быть достаточно высокой, чтобы могли приходить на работу профессионалы.

"... Зарплата госслужащего должна быть достаточно высокой, чтобы могли приходить на работу профессионалы: юристы, экономисты, специалисты, которые работали, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе где, откуда, с кого брать взятки, а которые поработали на зарплату. Другого пути просто не существует", - добавил нардеп.

Как сообщал УНН, Президенту Украины предложили назначить зарплату нардепам на уровне прожиточного минимума.

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