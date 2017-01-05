Зарплата міністра повинна становити близько 100 тис. грн - А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Зарплата міністра в Україні повинна бути близько 100 тис. грн. Про це заявив позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.
“Я вважаю, що зарплата міністра повинна бути в районі 100 тис. грн. Це хоча б якось відповідало загальному рівню ситуації в Україні”, — зазначив А.Геращенко.
Крім того, нардеп зазначив, що зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали.
“...зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали: юристи, економісти, фахівці, які працювали б, не отримуючи зарплату в конвертах або придумуючи собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б попрацювали на зарплату. Іншого шляху просто не існує”, — додав нардеп.
Як повідомляв УНН, Президенту України запропонували призначити зарплату нардепам на рівні прожиткового мінімуму.