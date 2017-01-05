Зарплата міністра повинна становити близько 100 тис. грн - А.Геращенко

“Я вважаю, що зарплата міністра повинна бути в районі 100 тис. грн. Це хоча б якось відповідало загальному рівню ситуації в Україні”, — зазначив А.Геращенко.

Крім того, нардеп зазначив, що зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали.

“...зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали: юристи, економісти, фахівці, які працювали б, не отримуючи зарплату в конвертах або придумуючи собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б попрацювали на зарплату. Іншого шляху просто не існує”, — додав нардеп.

Як повідомляв УНН, Президенту України запропонували призначити зарплату нардепам на рівні прожиткового мінімуму.