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Ради монополии лотерейный оператор манипулирует фактами – эксперт

Ради монополии лотерейный оператор манипулирует фактами – эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Лоббисты “Украинской национальной лотереи” вошли в острую фазу борьбы за лотерейный рынок страны. Их манипуляторная информационная кампания звучит теперь из всех “рупоров”. Об этом в своем блоге написала эксперт игорного бизнеса, юрист Зоряна Топорецкая, передает УНН.

“В последние дни в СМИ стали появляться однотипные статьи и реклама на телевидении о том, что монополия на рынке единого оператора лотерей является общепринятой европейской практикой и принесет государству только пользу. Одновременно компания "Украинская национальная лотерея" ("УНЛ") разместила рекламу на радио о том, что "многолетний опыт оператора лотерей и высокая стоимость лицензий — лучшая защита от мошенников", намекая на новые лицензионные условия для лотерейных операторов, разработанные Министерством финансов (в аудиорекламе указан номер лицензии "УНЛ" — 446759 от 02.09.2013; в рекламе на телевидении информация о заказчике отсутствует)”, — рассказала З.Топорецкая.

Данная информационная кампания — это плохо прикрытая манипуляция украинскими чиновниками, считает юрист.

“Недавно Кабмин требовал от государственных органов срочно согласовать новый проект этих лицензионных условий. Такая настойчивость даже привела к скандалу — первый вице-премьер Степан Кубив выставил с заседания КМУ представителя Антимонопольного комитета, не дав ей до конца высказать замечания ведомства к проекту лицензионных условий.

Против этого проекта лицензионных условий выступили также Государственная регуляторная служба и НБУ — они нашли в проекте Минфина множество недостатков, которые искусственно превращают частного оператора "УНЛ" в монополиста, не предусматривают контроль за оборотом средств, ставят под угрозу государственные банки и прочих”, — объяснила З.Топорецкая.

Наличие единого лотерейного оператора не является общепринятой практикой для многих европейских стран, отметила юрист.

“На самом деле, в Европе — это совсем не общепринятая практика: авторы манипуляции просто не добавили названия других лотерейных операторов, действующих в некоторых из стран”, — рассказала З.Топорецкая.

Причем, юрист частично согласилась с тезисом о том, что государственная монополия не является абсолютным злом, но если речь идет действительно о монополии государства.

“Это так, но при условии, если монополия действительно государственная и лотерейный оператор принадлежит именно государству, а не частным акционерам. Или когда государство хотя бы контролирует оборот средств лотерейного оператора
По заключению же Регуляторной службы, АМКУ и НБУ, лицензионные условия в нынешнем виде фактически закрепят на лотерейном рынке частную компанию "УНЛ", которая недавно сменила бенефициара: вместо велотренера из Тернопольской спортивной школы Романа Зеньо, им стал гражданин Великобритании Майкл Джон Фогго, проживающий в Гонконге. У государства нет никакой доли в этой компании, не говоря уже о доступе к оперативному или финансовому управлению”, — отметила З.Топорецкая.

Юрист предостерегла правительство Украины от принятия лицензионных условий для лотерейных операторов в существующем виде. В противном случае, рынок ожидает: бесконтрольность оборота средств оператора лотерей, возможность проведения азартных игр, возможность работать бессрочно и бесконтрольно, отсутствие социальной ответственности.

“Похоже, что в Украине просто кому-то очень хочется отдать перспективный лотерейный рынок в руки единого частного монополиста, поэтому и пытаются вот такой "социальной рекламой" и "зарубежным опытом" убедить премьер-министра Владимира Гройсмана в необходимости принятия Лицензионных условий лотерейной деятельности без учета значительного количества замечаний государственных органов”, — резюмировала З.Топорецкая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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