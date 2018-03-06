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Заради монополії лотерейний оператор маніпулює фактами - експерт

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Лобісти "Української національної лотереї" увійшли в гостру фазу боротьби за лотерейний ринок країни. Їхня маніпуляторна інформаційна кампанія звучить тепер з усіх "рупорів". Про це в своєму блозі написала експерт грального бізнесу, юрист Зоряна Топорецька, передає УНН.

"В останні дні в ЗМІ почали з'являтися однотипні статті і реклама на телебаченні про те, що монополія на ринку єдиного оператора лотерей є загальноприйнятою європейською практикою і принесе державі тільки користь. Одночасно компанія "Українська національна лотерея" ("УНЛ") розмістила рекламу на радіо про те, що "багаторічний досвід оператора лотерей і висока вартість ліцензій - кращий захист від шахраїв", натякаючи на нові ліцензійні умови для лотерейних операторів, розроблені Міністерством фінансів (в аудиорекламе вказано номер ліцензії "УНЛ" - 446759 від 02.09.2013; в рекламі на телебаченні інформація про замовника відсутня)", - розповіла З.Топорецька.

Така інформаційна кампанія - це погано прикрита маніпуляція українськими чиновниками, вважає юрист.

"Нещодавно Кабмін вимагав від державних органів терміново узгодити новий проект цих ліцензійних умов. Така наполегливість навіть призвела до скандалу - перший віце-прем'єр Степан Кубів виставив із засідання КМУ представника Антимонопольного комітету, не давши їй до кінця висловити зауваження відомства щодо проекту ліцензійних умов.

Проти цього проекту ліцензійних умов виступили також Державна регуляторна служба і НБУ - вони знайшли в проекті Мінфіну безліч недоліків, які штучно перетворюють приватного оператора "УНЛ" в монополіста, не передбачають контроль за обігом коштів, ставлять під загрозу державні банки та інших", - пояснила З.Топорецька.

Наявність єдиного лотерейного оператора не є загальноприйнятою практикою для багатьох європейських країн, зазначила юрист.

"Насправді, в Європі - це зовсім не загальноприйнята практика: автори маніпуляції просто не додали назви інших лотерейних операторів, що діють в деяких з країн", - роказала З.Топорецька.

Причому, юрист частково погодилася з тезою про те, що державна монополія не є абсолютним злом, але якщо йдеться дійсно про монополію держави.

"Це так, але за умови, якщо монополія дійсно державна і лотерейний оператор належить саме державі, а не приватним акціонерам. Або коли держава хоча б контролює обіг коштів лотерейного оператора.

За висновком ж Регуляторною служби, АМКУ і НБУ, ліцензійні умови в нинішньому вигляді фактично закріплять на лотерейному ринку приватну компанію "УНЛ", яка нещодавно змінила бенефіціара: замість велотренера з Тернопільської спортивної школи Романа Зеньо, ним став громадянин Великої Британії Майкл Джон Фогго, що проживає в Гонконзі. У держави немає ніякої частки в цій компанії, не кажучи вже про доступ до оперативного або фінансового управління", - зазначила З.Топорецька.

Юрист застерегла уряд України від прийняття ліцензійних умов для лотерейних операторів в існуючому вигляді. В іншому випадку, ринок очікує: безконтрольність обігу коштів оператора лотерей, можливість проведення азартних ігор, можливість працювати безстроково і безконтрольно, відсутність соціальної відповідальності.

"Схоже, що в Україні просто комусь дуже хочеться віддати перспективний лотерейний ринок в руки єдиного приватного монополіста, тому і намагаються ось такою "соціальною рекламою" і "зарубіжним досвідом" переконати прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в необхідності прийняття Ліцензійних умов лотерейної діяльності без врахування значної кількості зауважень державних органів", - резюмувала З.Топорецька.

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