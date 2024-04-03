Zara возобновляет работу магазинов в Украине

Одна из крупнейших международных компаний модной одежды Zara сообщила о возобновлении работы в Украине, в том числе в Киеве, говорится в сообщении на сайте украинского подразделения компании, пишет УНН.

Детали

"Некоторые из наших магазинов открыты. Онлайн-покупки доступны в некоторых регионах", - указано в сообщении.

В частности сообщается о четырех открытых магазинах в Киеве.

Ранее испанское информационное агентство EFE сообщило, что компания Inditex постепенно возобновляет свою коммерческую деятельность в Украине. И что возобновление работы онлайн-площадок брендов Inditex ожидается 2 апреля, а уже на следующий день в Киеве к работе должно было вернуться около 20 магазинов Inditex, представляющих бренды в частности, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.

Дополнение

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, в том числе бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России.