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Zara повертається в Україну після 2-річної перерви - FT

Київ • УНН

 • 118039 перегляди

Zara готується знову відкрити 50 з понад 80 своїх магазинів в Україні, які вона закрила після вторгнення росії в лютому 2022 року.

Zara повертається в Україну після 2-річної перерви - FT

Zara готується знову відкрити магазини в Україні, які вона закрила, коли розпочалася повномасштабна війна, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Inditex, іспанський власник Zara, повідомив місцевим орендодавцям, що на початку квітня почне знову відкривати свої магазини в Україні, де їхнє майже дворічне закриття зробило їх чорними плямами в раніше гамірних торгових центрах", - пише видання.

Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів у країні, повідомила компанія Financial Times. Його рішення послідувало за місяцями, протягом яких українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі засипали його питаннями про те, коли він знову відкриється.

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, у тому числі бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення росії. З того часу компанія припинила постачати товари до країни, але продовжувала платити податки та зарплату своїм 1000 українським співробітникам, хоча більшість із них перебувала вдома без роботи. Inditex зберегла договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів, але не розкрила, на яких умовах.

Іспанська група, що володіє приблизно 5700 магазинами у більш ніж 90 країнах світу, відкриватиметься поступово, починаючи з 20 магазинів, у тому числі трьох аутлетів Zara, у торгових центрах Києва.

Загальна кількість компаній по країні врешті-решт зросте до 50, але Inditex не може сказати, скільки часу займе цей процес.

У компанії підкреслили, що Inditex приділятиме пріоритетну увагу безпеці співробітників та клієнтів та адаптує свої плани до ринкових обставин. Деякі українські співробітники вже відправлені до Польщі для навчання та підготовки до повернення на роботу.

34 магазини, які залишаться закритими, розташовані у частинах півдня та сходу України, безпосередньо зачеплених війною, де український уряд заборонив комерційну діяльність, зазначає видання.

"Inditex залишила росію, яка колись була другим за величиною ринком за кількістю магазинів після Іспанії, продавши приблизно половину своїх 500 з лишком магазинів групі Daher з Об'єднаних Арабських Еміратів і закривши інші. Однак він зберіг можливість повернутися до росії, якщо ситуація зміниться", - ідеться у публікації.

Доповнення

Іспанський ритейлер, найбільший у світі модний холдинг за обсягами продажів, є найважливішим світовим ритейлером, який повернувся до України. Але він також є одним із останніх, вказує видання.

Ритейлери, ресторани та бари почали поступово відчиняти свої двері навесні 2022 року. H&M, яка мала до війни вісім магазинів в Україні, відновила свою роботу в листопаді 2023 року.

Згідно з дослідженням, опублікованим торік Асоціацією роздрібної торгівлі України, виторг торгових мереж впав з 37 млрд дол. до війни у 2021 році до 30 млрд дол. у 2022 році навіть за інфляції в 26 відсотків.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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