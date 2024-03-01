Zara возвращается в Украину после 2-летнего перерыва - FT

Zara готовится вновь открыть магазины в Украине, которые она закрыла, когда началась полномасштабная война, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Inditex, испанский владелец Zara, сообщил местным арендодателям, что в начале апреля начнет снова открывать свои магазины в Украине, где их почти двухлетнее закрытие сделало их черными пятнами в ранее шумных торговых центрах", - пишет издание.

Inditex планирует вновь открыть 50 из более 80 своих магазинов в стране, сообщила компания Financial Times. Его решение последовало за месяцами, в течение которых украинские СМИ и представители розничной торговли засыпали его вопросами о том, когда он снова откроется.

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, в том числе бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения россии. С тех пор компания прекратила поставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и зарплату своим 1000 украинским сотрудникам, хотя большинство из них находилась дома без работы. Inditex сохранила договоры аренды с арендодателями во время закрытия магазинов, но не раскрыла, на каких условиях.

Испанская группа, владеющая примерно 5700 магазинами в более чем 90 странах мира, будет открываться постепенно, начиная с 20 магазинов, в том числе трех аутлетов Zara, в торговых центрах Киева.

Общее количество компаний по стране в конце концов возрастет до 50, но Inditex не может сказать, сколько времени займет этот процесс.

В компании подчеркнули, что Inditex будет уделять приоритетное внимание безопасности сотрудников и клиентов и адаптирует свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены в Польшу для обучения и подготовки к возвращению на работу.

34 магазина, которые останутся закрытыми, расположены в частях юга и востока Украины, непосредственно затронутых войной, где украинское правительство запретило коммерческую деятельность, отмечает издание.

"Inditex покинула россию, которая когда-то была вторым по величине рынком по количеству магазинов после Испании, продав примерно половину своих 500 с лишним магазинов группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов и закрыв остальные. Однако он сохранил возможность вернуться в россию, если ситуация изменится", - говорится в публикации.

Дополнение

Испанский ритейлер, крупнейший в мире модный холдинг по объемам продаж, является важнейшим мировым ритейлером, который вернулся в Украину. Но он также является одним из последних, указывает издание.

Ритейлеры, рестораны и бары начали постепенно открывать свои двери весной 2022 года. H&M, которая имела до войны восемь магазинов в Украине, возобновила свою работу в ноябре 2023 года.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом году Ассоциацией розничной торговли Украины, выручка торговых сетей упала с 37 млрд долл. до войны в 2021 году до 30 млрд долл. в 2022 году даже при инфляции в 26 процентов.