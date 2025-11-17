Запуск системы "Обрій": Минэкономики опровергло некорректную информацию о новой экосистеме

Министерство экономики Украины отреагировало на некорректную информацию, распространяющуюся в сетях, относительно задач и функционала цифровой системы "Обрій". Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Подробности

Как отметили в Минэкономики, "Обрій" - это цифровая система для рынка труда, объединяющая соискателей работы и работодателей.

Данная система не имеет отношения к пенсионным правам граждан и не предусматривает никакого функционала, который бы влиял на назначение, перерасчет или выплату пенсий. Пенсионные права граждан защищены законом - заявили в ведомстве.

Там добавили, что система "Обрій" будет предусматривать возможность получения гранта на обучение в размере до 15 тыс. грн для тех, кто планирует получить новую профессию или повысить квалификацию.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины поддержал запуск экосистемы "Обрій". Это позволит регистрировать статус безработного, оформлять пособие и получать гранты до 15 000 грн на переквалификацию через приложение "Дія".