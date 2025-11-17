Запуск системи "Обрій": Мінекономіки спростувало некоректну інформацію щодо нової екосистеми

Міністерство економіки України відреагувало на некоректну інформацію яка шириться мережами щодо задач і функціоналу цифрової системи "Обрій". Про це повідомила пресслужба відомства, передає УНН.

Деталі

Як зазначили в Мінекономіки, "Обрій" - це цифрова система для ринку праці, що поєднує шукачів роботи та роботодавців.

Дана система не має відношення до пенсійних прав громадян, і не передбачає жодного функціоналу, який би впливав на призначення, перерахунок чи виплату пенсій. Пенсійні права громадян захищені законом - заявили в відомстві.

Там додали, що система "Обрій" передбачатиме можливість отримання гранту на навчання у розмірі до 15 тис. грн для тих, хто планує здобути нову професію або підвищити кваліфікацію.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України підтримав запуск екосистеми "Обрій". Це дозволить реєструвати статус безробітного, оформлювати допомогу та отримувати гранти до 15 000 грн на перекваліфікацію через додаток "Дія".