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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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“Запорожтрансформатор” показал на тендере лучший результат

Киев • УНН

 • 15968 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В четверг 3 мая ЧАО “Укргидроэнерго” провело тендер на поставку блочного трансформатора ТДЦ-430000/330 для четвертого гидроагрегата на Днестровской ГАЭС. Тендер проходил на площадке PROZORRO и был проведен совместно с генеральным подрядчиком — Консорциумом “Научно-производственное объединение “Укргидроэнергобуд”, которому было поручено строительство, передает УНН.

“Запорожтрансформатор” показал на тендере лучший результат

На данный момент выбор портала PROZORRO пал на ЧАО “Запорожтрансформатор”, в том числе, благодаря лучшему ценовому предложению, которое более чем на 45% опередило все ближайшие. Это дает возможность получения данного заказа именно украинскому предприятию, которое составило в этом тендере достойную конкуренцию.

Стоит отметить, что среди участников на тендере были представлены такие именитые производители трансформаторного оборудования, как TAMINI Trasformatori S.r.l. (Италия), NEWTON Trasformatori SpA (Италия), Brush Electric Machines Ltd (Великобритания). Это в очередной раз подтверждает конкурентоспособность украинского производителя в области трансформаторострения наряду с другими известными европейскими компаниями.

Справка: ЧАО “Запорожтрансформатор” — крупнейшее в СНГ и Европе предприятие по производству трансформаторов и электрических реакторов. За 70 лет работы на рынке компания обрела мировую известность и высокую репутацию надежного производителя. Сегодня ЗТР — это современное, динамично развивающееся предприятие, имеющее опыт поставок продукции заказчикам в 88 стран мира.

Украинские Национальные Новости

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