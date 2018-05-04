“Запорожтрансформатор” показал на тендере лучший результат
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Четвер 3 травня ПрАТ "Укргідроенерго" провело тендер на поставку блочного трансформатора ТДЦ-430000/330 для четвертого гідроагрегату на Дністровській ГАЕС. Тендер проходив на майданчику PROZORRO і був проведений спільно з генеральним підрядником - Консорціумом "Науково-виробниче об'єднання" Укргідроенергобуд ", якому було доручено будівництво, передає УНН.
На даний момент вибір порталу PROZORRO упав на ПрАТ "Запоріжтрансформатор", в тому числі, завдяки кращій ціновій пропозиції, яке більш ніж на 45% випередило всі найближчі. Це дає можливість отримання даного замовлення саме українському підприємству, яке склало в цьому тендері гідну конкуренцію.
Варто відзначити, що серед учасників на тендері були представлені такі імениті виробники трансформаторного обладнання, як TAMINI Trasformatori Srl (Італія), NEWTON Trasformatori SpA (Італія), Brush Electric Machines Ltd (Великобританія). Це в черговий раз підтверджує конкурентоспроможність українського виробника в області трансформаторостренія поряд з іншими відомими європейськими компаніями.
Довідка: ПрАТ "Запоріжтрансформатор" - найбільше в СНД і Європі підприємство з виробництва трансформаторів та електричних реакторів. За 70 років роботи на ринку компанія здобула світову популярність і високу репутацію надійного виробника. Сьогодні ЗТР - це сучасне підприємство, що динамічно розвивається, має досвід поставок продукції замовникам в 88 країн світу.