Запорожскую АЭС проверили инспекторы МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. С 31 октября по 3 ноября 2016 г. инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели очередную плановую инспекцию энергоблока №6, находящегося в плановом среднем ремонте и сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Об этом сообщили УНН в Информационном центре ЗАЭС.
Так, инспекция проходила в рамках международного соглашения между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия.
В результате проверки инспекторы МАГАТЭ установили печати на вентилируемые контейнеры хранения ОЯТ, которые были отправлены на площадку СХОЯТ при ремонте энергоблока №6, выполнили проверку ядерных материалов в бассейне выдержки шестого энергоблока. Инспекция проведена успешно и без замечаний.
Напомним, как сообщал УНН 3 июня, Ровенскую АЭС проверяли инспекторы МАГАТЭ.