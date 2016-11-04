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15 марта, 19:03 • 115487 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167347 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138438 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130849 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113081 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105646 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101556 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запорожскую АЭС проверили инспекторы МАГАТЭ

Запорожскую АЭС проверили инспекторы МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 8535 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. С 31 октября по 3 ноября 2016 г. инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели очередную плановую инспекцию энергоблока №6, находящегося в плановом среднем ремонте и сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Об этом сообщили УНН в Информационном центре ЗАЭС.

Так, инспекция проходила в рамках международного соглашения между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия.

В результате проверки инспекторы МАГАТЭ установили печати на вентилируемые контейнеры хранения ОЯТ, которые были отправлены на площадку СХОЯТ при ремонте энергоблока №6, выполнили проверку ядерных материалов в бассейне выдержки шестого энергоблока. Инспекция проведена успешно и без замечаний.

Напомним, как сообщал УНН 3 июня, Ровенскую АЭС проверяли инспекторы МАГАТЭ.

Украинские Национальные Новости

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