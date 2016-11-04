Запорожскую АЭС проверили инспекторы МАГАТЭ

Так, инспекция проходила в рамках международного соглашения между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия.

В результате проверки инспекторы МАГАТЭ установили печати на вентилируемые контейнеры хранения ОЯТ, которые были отправлены на площадку СХОЯТ при ремонте энергоблока №6, выполнили проверку ядерных материалов в бассейне выдержки шестого энергоблока. Инспекция проведена успешно и без замечаний.

Напомним, как сообщал УНН 3 июня, Ровенскую АЭС проверяли инспекторы МАГАТЭ.