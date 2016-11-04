Запорізьку АЕС перевірили інспектори МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. З 31 жовтня по 3 листопада 2016 року інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели чергову планову інспекцію енергоблока №6, що знаходиться в плановому середньому ремонті і сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Про це УНН повідомили в Інформаційному центрі ЗАЕС.
Так, інспекція проходила в рамках міжнародної угоди між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї.
В результаті перевірки інспектори МАГАТЕ встановили печатки на вентильовані контейнери зберігання ВЯП, що були відправлені на майданчик ССВЯП під час ремонту енергоблока №6, виконали перевірку ядерних матеріалів в басейні витримки шостого енергоблока. Інспекція проведена успішно і без зауважень.
Нагадаємо, як повідомляв УНН 3 червня, Рівненську АЕС перевіряли інспектори МАГАТЕ.