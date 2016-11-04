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Запорізьку АЕС перевірили інспектори МАГАТЕ

Запорізьку АЕС перевірили інспектори МАГАТЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. З 31 жовтня по 3 листопада 2016 року інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели чергову планову інспекцію енергоблока №6, що знаходиться в плановому середньому ремонті і сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Про це УНН повідомили в Інформаційному центрі ЗАЕС.

Так, інспекція проходила в рамках міжнародної угоди між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї.

В результаті перевірки інспектори МАГАТЕ встановили печатки на вентильовані контейнери зберігання ВЯП, що були відправлені на майданчик ССВЯП під час ремонту енергоблока №6, виконали перевірку ядерних матеріалів в басейні витримки шостого енергоблока. Інспекція проведена успішно і без зауважень.

Нагадаємо, як повідомляв УНН 3 червня, Рівненську АЕС перевіряли інспектори МАГАТЕ.

Українські Національні Новини

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