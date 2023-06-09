Запорожское направление: украинские военные ищут слабые места россиян и готовятся перейти от обороны к атаке

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16153 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 64596 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 112742 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 112552 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 260190 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131841 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120697 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 369230 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83448 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136153 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
70%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127372 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 25786 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107939 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73503 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 13238 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 260190 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 290780 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 369230 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 345257 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392944 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73845 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 108267 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127701 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169771 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79042 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Запорожское направление: украинские военные ищут слабые места россиян и готовятся перейти от обороны к атаке

Киев • УНН

 • 274793 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. На Запорожском направлении украинские военные ищут слабые места врага и ищут варианты перехода от позиционной обороны к атаке. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передает УНН.

Запорожское направление: украинские военные ищут слабые места россиян и готовятся перейти от обороны к атаке

Детали

Он сообщил, что на Запорожском направлении оккупационные войска ведут активную оборону. Чтобы не допустить продвижения подразделений ВСУ, есть определенные перегруппировки врага и усиления, чтобы осуществлять контрнаступательные действия, поскольку у врага есть определенные утраченные позиции. "Речь идет о районе населенном пункте Великая Новоселка", - сказал он.

Как объясняет Шершень, это тактика “боев местного значения”, поскольку украинская армия, в целом, имеет оборонительную операцию. На Таврическом направлении силы обороны уже длительное время ищут слабые места врага, делают разведку и локальные действия на местности. Поэтому возникает определенная подвижность и динамика.

Цитата

“Ищем варианты перехода от позиционной обороны к атаке. Инициатива на нашей стороне. Мы должны навязать противнику свою волю, создать для него невыгодные условия боя. А дистанционно стараемся нанести максимальные потери и ущерб врагу. При этом враг это видит, ожидает наши штурмовые действия, поддерживает свои части в боевой готовности, и иногда, продолжает фортификационное оборудование своих рубежей, устанавливает минно-взрывные заграждения”, – указал Шершень.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, при этом российские войска ведут оборонительные действия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40