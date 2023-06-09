Запорожское направление: украинские военные ищут слабые места россиян и готовятся перейти от обороны к атаке

Детали

Он сообщил, что на Запорожском направлении оккупационные войска ведут активную оборону. Чтобы не допустить продвижения подразделений ВСУ, есть определенные перегруппировки врага и усиления, чтобы осуществлять контрнаступательные действия, поскольку у врага есть определенные утраченные позиции. "Речь идет о районе населенном пункте Великая Новоселка", - сказал он.

Как объясняет Шершень, это тактика “боев местного значения”, поскольку украинская армия, в целом, имеет оборонительную операцию. На Таврическом направлении силы обороны уже длительное время ищут слабые места врага, делают разведку и локальные действия на местности. Поэтому возникает определенная подвижность и динамика.

Цитата

“Ищем варианты перехода от позиционной обороны к атаке. Инициатива на нашей стороне. Мы должны навязать противнику свою волю, создать для него невыгодные условия боя. А дистанционно стараемся нанести максимальные потери и ущерб врагу. При этом враг это видит, ожидает наши штурмовые действия, поддерживает свои части в боевой готовности, и иногда, продолжает фортификационное оборудование своих рубежей, устанавливает минно-взрывные заграждения”, – указал Шершень.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, при этом российские войска ведут оборонительные действия.